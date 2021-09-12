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Питерс — о победе над «Витязем»: мы ждём большего от многих игроков

Питерс — о победе над «Витязем»: мы ждём большего от многих игроков
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (4:3, бул.)

«Понравилось, как начали игру, а потом с удалениями возникли проблемы, пришлось спасаться. Выделю вратаря Владимира Галкина, он нам позволил остаться в игре. Георгий Белоусов забил важный гол „шесть на пять“, потом отличный буллит реализовал.

От Сергея Шумакова мы ждём более уверенной игры. У него существенное игровое время, он выходит в большинстве – конечно, мы надеемся на большее. Мы ждём большего от многих игроков», — приводит слова Питерса «Р-Спорт».

В следующем матче «Автомобилист» во вторник, 14 сентября, сыграет в гостях с «Куньлунем». Начало – в 19:30 мск.

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