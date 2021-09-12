Гривик: я в «Торпедо», чтобы забивать голы. Нашёл место в команде благодаря партнёрам

Нападающий «Торпедо» Марек Гривик поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2).



«СКА — очень серьёзная команда. Мы делали акцент на игру против их ведущих игроков. И у нас получилось их сдержать сегодня. Что касается моей игры, то мне комфортно играть в том сочетании, в котором я сейчас играю. Благодаря партнёрам я нашёл своё место в команде. Я в «Торпедо», чтобы забивать голы, и буду стараться продолжать это делать и дальше. Не скажу, что против СКА мне играть легче. Это достаточно неудобный соперник.



Мы забросили быстрые три шайбы, а потом не могли реализовать свои моменты? Ларс Юханссон, выйдя на замену, очень здорово сыграл. Но и мы пару стопроцентных моментов, которые могли нам облегчить концовку игры, не сумели сами реализовать», — приводит слова Гривика пресс-служба КХЛ.