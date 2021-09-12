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«Рейнджерс» начали переговоры по новому контракту с Зибанеджадом

«Рейнджерс» начали переговоры по новому контракту с Зибанеджадом
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«Нью-Йорк Рейнджерс» собирается подписать новый контракт с нападающим клуба Микой Зибанеджадом.

Как сообщает New York Post, клуб из Нью-Йорка уже начал переговоры с 28-летним шведом. Нынешнее соглашение Зибанеджада рассчитано ещё на один сезон. По нему его зарплата составляет $ 5,35 млн. Ранее появлялась информация о том, что нападающий хочет получать $ 10 млн по новому соглашению.

В прошедшем сезоне Зибанеджад провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 50 (24+26) результативных баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Всего форвард провёл в лиге 604 матча и набрал 434 (200+234) очка.

«Оттава» выбрала Зибанеджада на драфте 2011 года в первом раунде под общим шестым номером.

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