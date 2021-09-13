Геннадий Тимченко в десятый раз переизбран председателем совета директоров КХЛ

Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» Геннадий Тимченко в десятый раз подряд выбран председателем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, что 13 сентября в Москве на Общем собрании Участников ООО «КХЛ» был избран новый состав Совета директоров КХЛ на сезон-2021/2022.
В состав Совета директоров КХЛ вместо Алексея Жамнова вошёл председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачёв, а Дмитрия Баскова заменил генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко.
Собрание утвердило годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2020 год, рассмотрело вопрос о распределении чистой прибыли Общества, избрало состав Совета директоров на сезон-2021/2022.
На своём первом заседании в сезоне-2021/2022 Совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность Председателя Геннадия Николаевича Тимченко.
Количественный состав Совета директоров остался неизменным – 21 человек.
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