Есмантович: по Капризову в ЦСКА ничего нет, не было и не будет. Вы должны это понимать

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд» в ЦСКА.



«По Капризову я уже говорил однажды. Повторюсь, ничего по Кириллу в ЦСКА нет, не было и не будет. Вы должны все это понимать, Северная Америка работает так, как ей вздумается. Уверяю вас, что он договорится с «Миннесотой», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Ранее Капризов переехал в НХЛ из московского ЦСКА.