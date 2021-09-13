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В КХЛ довольны ситуацией с погашением «Адмиралом» долгов перед хоккеистами

В КХЛ довольны ситуацией с погашением «Адмиралом» долгов перед хоккеистами
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что в лиге довольны ситуацией с погашением «Адмиралом» задолженностей перед игроками.

«По «Адмиралу» проблемы решены, они закрыли долги или подписали договора с игроками о выплатах, они провели большую работу. По спортивному принципу, конечно, начало сезона у них не задалось, где-то потеряли свои очки, которые в конце сезона бы пригодились. Команда «Адмирал» создаётся заново, сменился тренерский штаб, большие перестановки. Тяжело сразу собрать хорошую и боевую команду. Нужно, чтобы хоккеисты могли сыграться, давайте подождём. Сезон длинный», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что «Адмирал» проиграл все пять стартовых встреч, но набрал два очка – в матчах с «Авангардом» (3:4, ОТ) и «Северсталью» (2:3, ОТ).

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