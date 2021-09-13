В КХЛ довольны ситуацией с погашением «Адмиралом» долгов перед хоккеистами

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что в лиге довольны ситуацией с погашением «Адмиралом» задолженностей перед игроками.
«По «Адмиралу» проблемы решены, они закрыли долги или подписали договора с игроками о выплатах, они провели большую работу. По спортивному принципу, конечно, начало сезона у них не задалось, где-то потеряли свои очки, которые в конце сезона бы пригодились. Команда «Адмирал» создаётся заново, сменился тренерский штаб, большие перестановки. Тяжело сразу собрать хорошую и боевую команду. Нужно, чтобы хоккеисты могли сыграться, давайте подождём. Сезон длинный», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, что «Адмирал» проиграл все пять стартовых встреч, но набрал два очка – в матчах с «Авангардом» (3:4, ОТ) и «Северсталью» (2:3, ОТ).
- 13 сентября 2021
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:04
-
13:01
-
12:21
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
10:14
-
09:38
-
09:27
-
09:00
-
08:41
-
08:21
-
07:20
-
05:32
- 12 сентября 2021
-
23:44
-
23:33
-
23:00
-
22:21
-
22:04
-
21:43
-
21:28
-
21:28