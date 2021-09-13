Р. Ротенберг рассказал, кого из НХЛ могут позвать в тренерский штаб сборной России

Вице-президент СКА, первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, кого из Национальной хоккейной лиги могут позвать в штаб сборной России.
«Возможны любые варианты. Мы постоянно общаемся с Сергеем Гончаром. Видел его интервью в прессе, где он сообщил, что ему не поступало предложений от ФХР, но мы общаемся несколько лет. Обсуждали с ним конкретно его функции год назад. Обсуждали детально, что он может нам предложить с точки зрения своей работы. Мы рассказали ему, как мы работаем, прислали ему все детали.
Находимся в диалоге с Гончаром, так же, как и с другими специалистами. Это и наши, и иностранные специалисты. Задача – выиграть, найти путь к победе. Должны работать те люди, которые могут выиграть», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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