Вошедший в тренерский штаб болельщик «Сибири» присутствует на скамейке на матче КХЛ

Напомним, что ранее Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 39-летним болельщиком Александром Ковальчуком, который стал победителем проекта «Диванный эксперт». Соглашение действует один день: 13 сентября 2021 года.

На матче с «Северсталью» Ковальчук занял место на тренерском «мостике» в качестве ассистента Андрея Мартемьянова. Клуб опубликовал фото Александра на скамейке в «Твиттере».

«Проект хоккейного клуба «Сибирь» – «Диванный эксперт» – длился месяц: с 28 июля по 28 августа. Испытать себя в теории хоккея изъявили желание более 313 человек. Из всех заявок клуб отобрал 15 человек: на первом этапе жюри проекта оценивало креативность подачи резюме. А на протяжении всего проекта они получали задания исключительно по теории хоккея. Конкурсанты давали свои аргументированные прогнозы на сезон для «Сибири», своё видение пятёрок и отвечали на вопросы, которые касались контрольных матчей команды.



В полуфинал прошли 10 человек, а в финале пятёрка разыграла главный приз и памятный кубок.

Победитель проекта уже был представлен тренерскому штабу и команде и принял участие в тренировке.



Сегодня, 13 сентября, во время матча с «Северсталью» Александр займёт место в тренерском штабе «Сибири» на скамейке команды», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.