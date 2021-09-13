Вошедший в тренерский штаб болельщик «Сибири» присутствует на скамейке на матче КХЛ

Напомним, что ранее Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 39-летним болельщиком Александром Ковальчуком, который стал победителем проекта «Диванный эксперт». Соглашение действует один день: 13 сентября 2021 года.
На матче с «Северсталью» Ковальчук занял место на тренерском «мостике» в качестве ассистента Андрея Мартемьянова. Клуб опубликовал фото Александра на скамейке в «Твиттере».
«Проект хоккейного клуба «Сибирь» – «Диванный эксперт» – длился месяц: с 28 июля по 28 августа. Испытать себя в теории хоккея изъявили желание более 313 человек. Из всех заявок клуб отобрал 15 человек: на первом этапе жюри проекта оценивало креативность подачи резюме. А на протяжении всего проекта они получали задания исключительно по теории хоккея. Конкурсанты давали свои аргументированные прогнозы на сезон для «Сибири», своё видение пятёрок и отвечали на вопросы, которые касались контрольных матчей команды.
В полуфинал прошли 10 человек, а в финале пятёрка разыграла главный приз и памятный кубок.
Победитель проекта уже был представлен тренерскому штабу и команде и принял участие в тренировке.
Сегодня, 13 сентября, во время матча с «Северсталью» Александр займёт место в тренерском штабе «Сибири» на скамейке команды», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.
- 13 сентября 2021
-
15:39
-
14:46
-
14:39
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:04
-
13:01
-
12:21
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
10:14
-
09:38
-
09:27
-
09:00
-
08:41
-
08:21
-
07:20
-
05:32
- 12 сентября 2021
-
23:44
-
23:33
-
23:00
-
22:21
-
22:04