Воробьёв прокомментировал крупную победу во встрече с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:0).



«Хорошая победа. План на игру, который был, мы выполнили. Хорошо, что забили четыре, и важно, что не пропустили. «Нефтехимик» – интересная команда, довольно быстрая, надо держать с ней ухо востро, не пропустить контратаки. Нам это удалось, а где нет – там Юхо подчистил.



Главная новость сегодняшнего дня – возвращение Загидулина? Ну, во-первых, Артём наш, во-вторых, права принадлежат нам. Ему сейчас надо набрать ещё форму. Видите, сейчас сезонный вирус идёт – Вася сегодня даже на игру не разделся, хотя мы планировали. Поэтому мы считаем, что третий вратарь нам нужен, а вернее будет сказать, что здоровая конкуренция никогда не помешает. Рады, что Артём снова в наших рядах. Уже успел прочитать, что в команде КХЛ есть положительный тест на коронавирус. Неизвестно в прошлом году было, как эта ситуация будет развиваться, пойдёт ли это дальше, и пойдёт ли. Это важный момент.



По Коростелёву что сейчас можно сказать? Нормально всё. Ему просто сегодня на разминке шайбой попало в ногу, потом на игре – в ухо. Счёт позволял поберечь игрока. Это не день Бекхэма, да? Чтобы в третий раз не попало, сказал: «Иди, готовься к «Авангарду».



Данила Юров сегодня для 13-го нападающего довольно рано начал выходить? Согласен. Но был момент, кто-то переиграл, и сразу он получил игровое время. И счёт позволял, и в меньшинстве выпустил, проверил. Самоотверженный парень и голова у него светлая.



Стоит ли Загидулина ждать в ближайших матчах или он просто будет тренироваться с командой? Знаете, да, если бы сегодня мы всё успели, было бы на день раньше с трансферной картой и со всеми документами, то сегодня он был бы уже бэкапом, скорее всего», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».