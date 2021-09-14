Амиров: приятно вернуться в состав «Салавата». Помогли поездки с командой на выезды

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал о возвращении к тренировкам.



«Как прошёл процесс реабилитации после травмы? В принципе, хорошо. Фактически восстановился уже – нет болевых ощущений. Работаем с докторами, с тренером по физической подготовке. Вышел на лёд, настрой – только боевой.



Несмотря на травму, ездил с командой на выезды? Да, конечно, это помогло. Я как раз там начал тренироваться, на «земле» потихоньку, велосипед. Вместе с доктором следил за давлением, за всеми показателями, поэтому очень помогло. Как раз там начался период реабилитации.



Конечно, приятно вернуться в основной состав, тренироваться с командой. После тренировки уже отдельно работали с Михаилом Васильевым над завершением, над техникой броска, над передачами. Надо вспомнить всё, потому что немного потерял кондиции. В конце физика – побегали.



Не знаю насчёт того, выйду ли или нет. Это решат доктор и тренерский штаб. Но я буду делать всё, что от меня зависит: восстанавливаться и готовиться. Сделаю всё, что мне скажут.



Как настроения в команде? Настроение – рабочее, надо дальше так же идти, готовиться с полной отдачей к каждому матчу, потому что каждая игра важна для нас. Сейчас все соперники сильны и нет слабых команд. Мы будем готовиться серьёзно к каждому матчу.



Наши следующие соперники: «Куньлунь» и минское «Динамо». «Куньлунь» – боевая команда, у нас с ними все игры были «кость в кость». Нет никаких расслаблений. С Минском то же самое, там собрана мастеровитая команда. Везде есть те, за кем надо особенно следить. Ожидаем, что будут боевые игры, мы готовимся к каждому матчу. Наша задача – выходить с правильным настроем и побеждать», — приводит слова Амирова пресс-служба клуба.