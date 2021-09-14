Дисквалифицированный ИИХФ Басков вошёл в Совет Национального собрания Беларуси

Бывший президент Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков вошёл в Совет Национального собрания Республики Беларусь.
Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», сегодня, 14 сентября, экс-председатель ФХБ был назначен сенатором и вошёл в Совет Республики Национального собрания решением Александра Лукашенко (по президентской квоте в верхнюю палату назначаются 8 человек).
«Я хочу приносить пользу людям и своей стране», — заявил Басков.
Напомним, ИИХФ ранее дисквалифицировала Баскова на пять лет. Срок отстранения от должности — с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. Функционер отстранён от должности после 10-месячного расследования федерации, по итогам которого выяснилось, что он угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ счёл, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки президента Беларуси Александра Лукашенко.
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