Московское «Динамо» одержало пятую победу в сезоне, в гостях обыграв «Адмирал»

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Адмиралом» со счётом 5:3 (0:1, 1:1, 4:1). Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».



Счёт на 19-й минуте в большинстве открыл нападающий хозяев Вячеслав Ушенин, получив передачу в центре зоны и исполнив мощный бросок. Ему ассистировали Владислав Ушенин и Войтех Мозик. На 22-й минуте сравнял счёт в игре форвард Дмитрий Рашевский броском с пятака. Авторы голевой передачи — Роб Клинкхаммер и Сергей Бойков.



Снова вперёд подопечных Александра Андриевского вывел на 30-й минуте форвард Марк Верба, с двух попыток пробив ворота Бочарова. На 48-й минуте восстановил равновесие в счёте Станислав Галиев, сработав на добивании. Автор голевой передачи — Вадим Шипачёв. Через 3 минуты команда тренера Алексея Кудашова вышла вперёд, дубль оформил Рашевский, который броском с ходу поразил ближний угол ворот «Адмирала».



Хозяева сравняли счёт на 58-й минуте. Вторая шайба на счету Вербы, которому ассистировали Камиль Фазылзянов и Андрей Обидин.



Победную шайбу в составе «Динамо» на 59-й минуте забросил Николай Чебыкин, из левого круга вбрасывания исполнив кистевой бросок. На последней минуте заключительный гол во встрече забил Шипачёв, отправив шайбу в пустые ворота.



«Адмирал» продлил свою проигрышную серию до шести матчей, уступив во всех матчах регулярного сезона-2021/2022. Для «Динамо» этот выигрыш стал пятым подряд, бело-голубые побеждали во всех играх чемпионата.



В следующем матче москвичи в гостях сыграют с «Сибирью». Игра состоится в четверг, 16 сентября, начало — в 15:30 мск. «Адмирал» в пятницу, 17 сентября, примет «Северсталь». Стартовый свисток — в 12:30 по московскому времени.

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