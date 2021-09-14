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Московское «Динамо» одержало пятую победу в сезоне, в гостях обыграв «Адмирал»

Московское «Динамо» одержало пятую победу в сезоне, в гостях обыграв «Адмирал»
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Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Адмиралом» со счётом 5:3 (0:1, 1:1, 4:1). Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».

Счёт на 19-й минуте в большинстве открыл нападающий хозяев Вячеслав Ушенин, получив передачу в центре зоны и исполнив мощный бросок. Ему ассистировали Владислав Ушенин и Войтех Мозик. На 22-й минуте сравнял счёт в игре форвард Дмитрий Рашевский броском с пятака. Авторы голевой передачи — Роб Клинкхаммер и Сергей Бойков.

Снова вперёд подопечных Александра Андриевского вывел на 30-й минуте форвард Марк Верба, с двух попыток пробив ворота Бочарова. На 48-й минуте восстановил равновесие в счёте Станислав Галиев, сработав на добивании. Автор голевой передачи — Вадим Шипачёв. Через 3 минуты команда тренера Алексея Кудашова вышла вперёд, дубль оформил Рашевский, который броском с ходу поразил ближний угол ворот «Адмирала».

Хозяева сравняли счёт на 58-й минуте. Вторая шайба на счету Вербы, которому ассистировали Камиль Фазылзянов и Андрей Обидин.

Победную шайбу в составе «Динамо» на 59-й минуте забросил Николай Чебыкин, из левого круга вбрасывания исполнив кистевой бросок. На последней минуте заключительный гол во встрече забил Шипачёв, отправив шайбу в пустые ворота.

«Адмирал» продлил свою проигрышную серию до шести матчей, уступив во всех матчах регулярного сезона-2021/2022. Для «Динамо» этот выигрыш стал пятым подряд, бело-голубые побеждали во всех играх чемпионата.

В следующем матче москвичи в гостях сыграют с «Сибирью». Игра состоится в четверг, 16 сентября, начало — в 15:30 мск. «Адмирал» в пятницу, 17 сентября, примет «Северсталь». Стартовый свисток — в 12:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2021, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав, Мозик) – 18:49' (5x4)   1:1 Рашевский (Клинкхаммер, Бойков) – 21:09' (5x5)   2:1 Верба (Кестнер, Меньшиков) – 29:30' (5x5)   2:2 Галиев (Шипачёв) – 47:15' (5x5)   2:3 Рашевский (Шипачёв) – 50:16' (5x4)   3:3 Верба (Фазылзянов, Обидин) – 57:16' (5x5)   3:4 Чебыкин (Игумнов, Сергеев) – 58:49' (5x5)   3:5 Шипачёв (Клинкхаммер, Миронов) – 59:49' (en)
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