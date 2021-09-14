Телегин попал в состав «Авангарда» на выездную серию. Он ещё не играл за омичей в КХЛ

Нападающий Иван Телегин может сыграть в ближайших матчах «Авангарда», сообщается на официальной странице «ястребов» в «Твиттере».



Хоккеист включён в состав команды на выездную серию, в рамках которой омичи сыграют с магнитогорским «Металлургом», екатеринбуржским «Автомобилистом» и московским «Спартаком».



Телегин ещё не играл за «ястребов» в текущем сезоне КХЛ. Форвард перешёл в «Авангард» из ЦСКА в межсезонье.

Напомним, 11 сентября на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал финский «Йокерит» и уступил со счётом 2:3 (1:1, 1:0, 0:2). «Ястребы» дважды выходили вперёд, но команда из Хельсинки непременно отыгрывалась. «Авангард» потерпел второе поражение подряд, «Йокерит» выиграл третий матч подряд.