Брагин: Юханссон выходит на свой уровень, матч со «Спартаком» показал, что он в тонусе

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:0).
«После двух поражений был важен результат. Повели в счёте, сыграли на результат, самое важное, что выиграли. Юханссон уже давно освоился, здорово работал на предсезонке, а сейчас выходит на свой уровень. Сегодня игра показала, что он находится в хорошем тонусе. Я думаю, ошибка Мамкина повлияла на ход матча.
С Мичковым надо очень аккуратно, после каждого матча смотрим его состояние, отслеживаем. Поэтому он имеет столько игрового времени. Да, он выдерживает взрослый хоккей, сегодня он неплохо выглядел. Пока держим его здесь, в основной команде. С ним надо очень аккуратно, и тренировочный процесс отслеживать, чтобы он был у нас в руках. Может, какие-то матчи он сыграет не в основе, посмотрим.
Хуснутдинов работает над вбрасываниями, есть проблема с этим. Воробьёв в этом компоненте неплох», — приводит слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 14 сентября 2021
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