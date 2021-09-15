Питерс: мне понравилось, как «Автомобилист» действовал на этом выезде

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мнением о победе над «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Сегодня меня порадовало, что себя хорошо проявили все звенья, Жукенов забил хороший гол, команда не расслаблялась при счете 3:1, продолжали давить.



Отлично проявил себя Шикин, тащил, когда это было нужно, справился с буллитом и взял выход один на один. Все звенья отработали по полной, хорошо играли в меньшинстве.



Мне понравилось, как команда действовала на этом выезде, сейчас мы едем домой и готовимся к следующим матчам», – цитирует Питерса официальный сайт «Автомобилиста».

В следующем матче екатеринбургский клуб дома сыграет с омским «Авангардом» 17 сентября.