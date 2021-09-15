Шикин: для «Автомобилиста» очень важна была эта победа. Будем продолжать в том же духе

Голкипер «Автомобилиста» Дмитрий Шикин поделился мнением о победе над «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Был хороший матч. Возможно, из-за того, что не проводили утром раскатку, не сразу вкатились в игру. Но в целом контролировали матч, имели много моментов. Думаю, что если бы в первом и втором периоде реализовали свои моменты, то игра прошла бы в более спокойном ключе для нас. А так, какие-то качели получились. Но хорошо, что выиграли.
Это заключительная игра первой выездной серии. Для нас очень важна была эта победа. Будем продолжать в том же духе! Мы настраиваемся только на победы. Нам были важны эти очки.
Очень плотный график, и если ты сейчас, с самого начала чемпионата, не будешь набирать свои очки, то потом этого может не хватить. Мы этого ни в коем случае не хотим. Мы хотим спокойно готовиться к попаданию в плей-офф и к хорошей игре, к хорошему выступлению там», – цитирует Шикина официальный сайт «Автомобилиста».
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