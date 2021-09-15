«Металлург» Мг — «Авангард»: Иван Телегин и Дамир Шарипзянов сыграют впервые в сезоне

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.
За гостей сыграют Иван Телегин и Дамир Шарипзянов. Для них это первый матч в сезоне.
«Металлург» Мг:
Олкинуора (Кошечкин);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;
Маклюков — Хультстрём, Коростелёв — Зернов — Карпов;
Пашнин — Минулин, Лайпсик — Майе — Никонцев;
Николаев, Голдобин — Неколенко — Акользин; Юров.
«Авангард»:
Грубец (Демченко);
Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Телегин;
Готовец — Береглазов, Толчинский — Прохоркин — Якупов;
Емелин — Каски, Грицюк — Паре — Шевченко;
Брюквин, Дедунов — Каблуков — Жарков; Дианов.
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