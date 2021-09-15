«Металлург» Мг — «Авангард»: Иван Телегин и Дамир Шарипзянов сыграют впервые в сезоне

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.



За гостей сыграют Иван Телегин и Дамир Шарипзянов. Для них это первый матч в сезоне.



«Металлург» Мг:



Олкинуора (Кошечкин);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;

Маклюков — Хультстрём, Коростелёв — Зернов — Карпов;

Пашнин — Минулин, Лайпсик — Майе — Никонцев;

Николаев, Голдобин — Неколенко — Акользин; Юров.

«Авангард»:



Грубец (Демченко);

Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Телегин;

Готовец — Береглазов, Толчинский — Прохоркин — Якупов;

Емелин — Каски, Грицюк — Паре — Шевченко;

Брюквин, Дедунов — Каблуков — Жарков; Дианов.