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Мальцев — о презентации альбома «Динамо»: наши товарищи дали нашему хоккею путёвку в жизнь

Мальцев — о презентации альбома «Динамо»: наши товарищи дали нашему хоккею путёвку в жизнь
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Двукратный олимпийский чемпион, легенда «Динамо» Александр Мальцев поделился мнением об альбоме «Зал славы отечественного хоккея», выпущенном к 75-летию отечественного хоккея.

«В первую очередь благодарю болельщиков, которые любят, уважают и ценят хоккей. Также хотел бы вспомнить наших ветеранов и товарищей, которые ушли из жизни. Они дали нашему хоккею путёвку в жизнь. Спасибо им. Давайте вспомним этих прекрасных людей!» — цитирует Мальцева официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в музее хоккея состоялась презентация альбома «Зал славы отечественного хоккея», выпущенного к 75-летию отечественного хоккея.

Новоизданный альбом несёт в себе большую философию всего отечественного хоккея. Каждый болельщик, эксперт или любитель должен чтить историю и передавать знания новому поколению. В ближайшее время альбом станет доступным для приобретения в официальном клубном магазине московского «Динамо», во всех книжных магазинах города Москвы и интернет-магазинах.

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