Форвард «Северстали»: основная черта характера Разина — максимализм. У него высокие цели
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Нападающий команды Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» Андрей Алексеев поделился мнением о главном тренере команды Андрее Разине.
«С Андреем Владимировичем уже давно вместе работаем, и в Высшей лиге, и в КХЛ. Думаю, да, он меняется. Если ты хочешь прогрессировать, то всегда надо учиться, развиваться, думаю, он тоже не исключение.
Основная черта его характера — максимализм. Он ставит всегда самые высокие задачи. И ещё требовательность, как к себе, так и к другим. Вот это как было у него ранее, так и осталось. А в остальном, думаю, он смотрит, берёт всё лучшее, чтобы не стоять на месте, а идти вперёд — так и нужно делать», — приводит слова нападающего череповецкой команды Metaratings.ru.
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