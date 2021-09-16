Гендиректор «Югры»: когда созреют все условия, будем серьёзно думать о повышении в КХЛ

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко поделился мнением, что экс-форварды «Югры» Никита Тертышный и Кирилл Пилипенко уверенно закрепились в первых звеньях клубов КХЛ.



«Если вот такие лифты работают, значит, клуб эффективен, его хоккеисты растут. Цепями игроков мы не держим, создаём профессиональную атмосферу – и те хоккеисты, которые не смогли пробиться в КХЛ, к нам сразу возвращаются.

Доверие игрокам – отличительная особенность «Югры», она даёт нам определённую репутацию на трансферном рынке, в лиге в целом. Мелочей в профессиональном хоккее не бывает.

Мы благодарны, что в КХЛ за нами внимательно следят и отмечают. Думаю, в игровом и кадровом планах мы действительно близки к уровню КХЛ, но нужно понимать, что любой клуб Континентальной лиги – это дорогой проект, с достаточно серьёзным по меркам ВХЛ «полом» зарплат. На данном этапе «Югра» уверенно себя чувствует в Высшей лиге, но когда созреют все необходимые условия, будем серьёзно думать о повышении», – цитирует Филипенко Russia-Hockey.