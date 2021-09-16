Гендиректор «Югры»: когда созреют все условия, будем серьёзно думать о повышении в КХЛ

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко поделился мнением, что экс-форварды «Югры» Никита Тертышный и Кирилл Пилипенко уверенно закрепились в первых звеньях клубов КХЛ.
«Если вот такие лифты работают, значит, клуб эффективен, его хоккеисты растут. Цепями игроков мы не держим, создаём профессиональную атмосферу – и те хоккеисты, которые не смогли пробиться в КХЛ, к нам сразу возвращаются.
Доверие игрокам – отличительная особенность «Югры», она даёт нам определённую репутацию на трансферном рынке, в лиге в целом. Мелочей в профессиональном хоккее не бывает.
Мы благодарны, что в КХЛ за нами внимательно следят и отмечают. Думаю, в игровом и кадровом планах мы действительно близки к уровню КХЛ, но нужно понимать, что любой клуб Континентальной лиги – это дорогой проект, с достаточно серьёзным по меркам ВХЛ «полом» зарплат. На данном этапе «Югра» уверенно себя чувствует в Высшей лиге, но когда созреют все необходимые условия, будем серьёзно думать о повышении», – цитирует Филипенко Russia-Hockey.
- 16 сентября 2021
-
08:59
-
08:41
-
08:20
- 15 сентября 2021
-
23:41
-
23:18
-
22:47
-
22:27
-
22:00
-
21:41
-
21:29
-
21:12
-
20:51
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:33
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
18:35
-
18:07
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:00
-
16:43
-
16:09
-
15:46
-
15:15
-
15:14
-
15:08
-
14:45
-
14:22
-
14:16
-
14:15