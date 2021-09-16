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Форвард «Югры» Артём Воронин станцевал с болельщиками

Форвард «Югры» Артём Воронин станцевал с болельщиками
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Нападающий «Югры» Артём Воронин станцевал с болельщиками, сообщает официальный инстаграм-аккаунт Высшей хоккейной лиги. Форвард показал несколько движений, которые позднее вывели на куб.

В текущем сезоне Воронин провёл пять матчей в регулярном чемпионате и набрал в них пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Игрок выступает за клуб с сезона-2020/2021.

«Югра» провела пять игр в регулярном чемпионате и во всех одержала победы: обыграла «Металлург» из Новокузнецка (4:3, ОТ), «Омские Крылья» (2:1), «Ермак» (2:1, ОТ), «Сокол» (4:2), тюменский «Рубин» (3:2, ОТ).

Напомним, по итогам прошлого чемпионата клуб из Ханты-Мансийска стал обладателем Кубка Петрова – главного трофея Высшей хоккейной лиги. В финале «Югра» обыграла новокузнецкий «Металлург» в пяти матчах.

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