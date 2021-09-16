Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин тренирует дриблинг в спарринге с собакой

Панарин тренирует дриблинг в спарринге с собакой
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил в инстаграм-сториз видео, как тренирует свой хоккейный дриблинг в спарринге с собакой.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков в 56 матчах. Клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф НХЛ.

Российский форвард Артемий Панарин сыграл 42 матча в сезоне и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу.

Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 13 октября. «Рейнджерс» начнут сезон 14 октября выездным матчем с «Вашингтон Кэпиталз».

Новость по теме
Хоккеисты Панарин и Замула побывали на финале US Open и поддержали Медведева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021