Панарин тренирует дриблинг в спарринге с собакой

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил в инстаграм-сториз видео, как тренирует свой хоккейный дриблинг в спарринге с собакой.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков в 56 матчах. Клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф НХЛ.



Российский форвард Артемий Панарин сыграл 42 матча в сезоне и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу.



Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 13 октября. «Рейнджерс» начнут сезон 14 октября выездным матчем с «Вашингтон Кэпиталз».