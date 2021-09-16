Панарин тренирует дриблинг в спарринге с собакой
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил в инстаграм-сториз видео, как тренирует свой хоккейный дриблинг в спарринге с собакой.
По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков в 56 матчах. Клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф НХЛ.
Российский форвард Артемий Панарин сыграл 42 матча в сезоне и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу.
Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 13 октября. «Рейнджерс» начнут сезон 14 октября выездным матчем с «Вашингтон Кэпиталз».
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