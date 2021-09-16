Грабовский: Басков жил хоккеем, развивал его и, надеюсь, продолжит это в другом качестве

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал решение Международной федерации хоккея дисквалифицировать белорусского функционера Дмитрия Баскова.



«Очень хочется пожелать Дмитрию Баскову успехов в новой должности и поблагодарить за ту работу, которую он провёл в хоккее. С Дмитрием мы знакомы уже давно. По его рекомендации я попал в минское «Динамо», и мы вместе начали развитие нового вектора нашего клуба. Модернизация, новый стиль клуба и команды – это всё сделал именно Басков, будучи руководителем «Динамо».



Несмотря на различные обстоятельства и работу в федерации хоккея, он всегда жил интересами клуба и принимал участие в формировании команды. Спасибо ему огромное за его поддержку в сложных моментах и решении важных задач. Знаю, что Дмитрий очень много внимания уделял детскому хоккею, и под его началом школа «Динамо» в последние годы вышла на ведущие роли. Он жил хоккеем, развивал наш вид спорта и, надеюсь, будет продолжать это делать, но уже в другом качестве. Уверен, что с приходом нового председателя ФХБ не поменяет стратегию развития хоккея и продолжит двигаться в правильном направлении, улучшая себя с каждым годом», – цитирует Грабовского официальный сайт федерации хоккея Беларуси.

Новость по теме ИИХФ дисквалифицировала президента Федерации хоккея Беларуси Баскова на пять лет