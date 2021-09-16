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Нападающий Антон Лазарев продолжит карьеру в «Нефтянике»

Нападающий Антон Лазарев продолжит карьеру в «Нефтянике»
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Нападающий Антон Лазарев будет выступать в Высшей хоккейной лиге за «Нефтяник», сообщает официальный сайт ВХЛ.

В прошлом сезоне хоккеист провёл 10 матчей в регулярном чемпионате за челябинский «Трактор» и забросил одну шайбу, а также сыграл 21 встречу в регулярке за «Куньлунь Ред Стар» и заработал восемь баллов за результативность: забил три гола и отдал пять результативных передач.

К началу сезона-2021/2022 хоккеист готовился с московским» «Спартаком». Всего в КХЛ форвард провёл 557 игр и заработал 174 очка (70+104).

В текущем сезоне «Нефтяник» одержал две победы в пяти матчах: обыграл «Буран» (2:1) и АКМ (4:0), но уступил «Тамбову» (4:5, Б), «Ростову» (2:4) и новокузнецкому «Металлургу» (0:4).

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