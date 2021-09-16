Бакош — об Олимпиаде-2018: Знарок сказал: «Бери медаль, у нас золотая»

Нападающий ХК «Сочи» Мартин Бакош поделился ощущениями от игры под руководством Олега Знарка в «Спартаке» и рассказал о диалоге с бывшим главным тренером сборной России по поводу победы сборной Словакии над россиянами на Олимпиаде 2018 года.

«Могу сказать, что это очень хороший тренер. Знаете, его сильной стороной является отличное чувство своих игроков. Он чувствует команду и делает такие маленькие изменения. А потом наступает следующая смена, и человек забивает гол. Такое происходило много раз. Я считаю, что у нас получился хороший сезон, но видите, с точки зрения спонсоров мы не выполнили задачу, и произошла смена руководства.

Один раз мы пошутили на эту тему. Всё начал Андрей Зубарев, с которым мы вместе смотрели фото, где я оказался на скамейке сборной России. Это произошло в том же матче на Олимпиаде, в котором я гол забил. Мы посмеялись, а потом Знарок сказал: «А, так ты уже тогда хотел играть в моей команде». Я в ответ пошутил, что я единственный, кто победил Россию, ведь ваша сборная на той Олимпиаде проиграла только нам. И тогда он мне сказал: «Ладно, бери медаль, у нас есть золотая», — сказал Бакош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.