«Если попаду на Олимпиаду — это будет нечестно». Интервью с Мартином Бакошем

В межсезонье ХК «Сочи» заметным образом обновил свой состав, и одним из главных новичков команды стал 31-летний нападающий Мартин Бакош. Словацкий форвард уже выступал на черноморском побережье в сезоне-2018/2019, после чего защищал цвета «Адмирала» и «Спартака». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Мартин поделился эмоциями от возвращения в «Сочи», рассказал о работе под руководством Олега Знарка и поделился необычной точкой зрения касательно своего возможного участия в Олимпийских играх 2022 года.

«Я уже старый, если говорить о нашей команде. Как быстро идёт жизнь!»

— С какими чувствами вернулись в клуб после двухлетнего отсутствия?

— Самые хорошие чувства были в тот момент, когда подписал контракт. После первого сезона не удалось заключить новый контракт, хотя не хотелось уходить. Но сейчас мы с семьёй рады возвращению назад в «Сочи».

— Квартирный вопрос в Сочи является одним из самых болевых моментов?

— Есть такое. Но в прошлом сезоне я жил в Москве.

— По-моему, снять квартиру в Сочи даже дороже, чем в Москве.

— Наверное. Но тут всё понятно, потому что Сочи – один из самых популярных курортов страны. Люди приезжают на отдых, и если жить рядом с ареной – то это дорого. Мы живём в Имеретинском районе, и летом там цены были сумасшедшие, но осенью всё становится нормально.

— Довелось увидеть выступление одной из болельщиц «Сочи», которая говорила, что в этом сезоне у неё снова есть надежда на положительный результат, потому что в команду вернулся Бакош. Такие слова приятны?

— Очень приятно слышать такие слова. Но в то же время это означает большую ответственность, которая лежит на мне. Если люди рады моему появлению в команде, значит, нужно и на льду себя показывать.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В целом ощущаете на себе груз дополнительной ответственности, ведь вы один из самых опытных игроков в очень молодой команде?

— Да, и вот в такие моменты ты понимаешь, как быстро идёт жизнь! Получается, я уже старый, если говорить именно о нашей команде. Я помню момент, когда сам пришёл молодым в команду и смотрел по сторонам на других хоккеистов. А сейчас в хоккее всё меняется – у молодых игроков есть отличный шанс себя проявить, им предоставляют игровое время. А я хочу помочь им какими-то советами, если есть возможность, всегда стараюсь подсказать, что можно лучше сделать. Но самое главное — быть хорошим примером на льду.

— Переход шведского голкипера Магнуса Хелльберга значительно усилил команду?

— Точно. На 200%. Я не хочу сказать, что один игрок делает команду, но вратарь – это другое. Ещё до прихода Магнуса в нашей команде уже был Максим Третьяк, и он тоже хороший вратарь. А теперь появился ещё и Хелльберг – топовый вратарь последних лет в КХЛ. Как говорят, в хоккее 50-60%, а в плей-офф и все 80% успеха зависят от голкипера. Переход Магнуса действительно усилил нас.

«Если вы правильно работаете на площадке, счастье обязательно придёт на вашу сторону»

— У вашей тройки с Вихаревым и Пилипенко получился очень яркий старт сезона, но затем процесс набора очков замедлился. С чем связываете это?

— Ох да. Если говорить о нашей результативности, то это правда. Но у нас есть хорошие моменты, которые необходимо было использовать. Но это хоккей. Я рад, что у нас в принципе есть эти шансы. Голы, передачи, очки придут, если ты хорошо работаешь на льду. Надеюсь, что к нам это придёт уже в следующем матче.

— Что можете сказать о Пилипенко? Долгое время он считался подающим надежды хоккеистом, но только в 24 года пытается полноценно закрепиться на уровне КХЛ.

— Знаете, это ведь как с виноградом. Всё зависит от созревания. Можно созреть уже к 20 годам, и тогда ты будешь самым хорошим. А кто-то в 24 года выходит на уровень – кто-то раньше, кто-то позже. Я видел Пилю ещё во Владивостоке, когда мы были в одной команде. Но на тот момент в «Адмирале» сложилась такая ситуация, что у каждого игрока уже была своя прописанная роль. Было чётко определено, кто и где играет. И, к сожалению для него, наша пятёрка забивала голы, а у него не было игрового времени в первом звене. Я думаю, что в «Сочи» он должен показать себя в этом сезоне. И тогда все скажут – «А этот парень может играть в КХЛ, в первой или второй пятёрках и в большинстве».

— Одна из фишек Кирилла — умение забивать голы в стиле лакросс. Сами не пробуете такие трюки на тренировках?

— В детстве забивал, а сейчас мне кажется, что на таком уровне это у меня уже не идёт. Сейчас в хоккее много молодых игроков, и я не скажу, что они играют на кайфе, но просто у них чуть меньше ответственности за результат. И вот они показывают, что можно и вот таким образом забивать голы.

— На старте сезона потерпели четыре поражения кряду, при этом в трёх матчах вели в счёте. Чего не хватает команде, чтобы доводить игры до победного результата?

— Прежде всего нам надо улучшить реализацию моментов. Взять последние игры в Нижнем Новгороде, в Мытищах с «Куньлунем», да и матч с «Ак Барсом». Если бы наше звено в этих матчах забило хотя бы по одному голу, тогда у нас было бы шесть очков за три игры. И всё бы смотрелось по-другому. Но это уже прошлое, а нам нужно смотреть, как всегда, вперёд. Я думаю, что мы делаем правильные шаги, хорошо работаем на льду и выполняем поставленную задачу. А в Америке есть такая фраза: «Если вы правильно работаете на площадке, счастье обязательно придёт на вашу сторону». Да, может быть сейчас мы и не забиваем своё, не попадаем в пустые ворота, но не надо об этом много думать. Понятно, что все хотят забрасывать шайбы, но есть период, когда что-то не идёт, и тогда нужно ещё больше работать и правильно выполнять игровые моменты, и тогда всё получится и мы поднимемся на следующий уровень как команда.

«Знарок сказал: «Бери медаль, у нас золотая»

— Как восприняли решение «Спартака» расстаться с вами?

— У меня был контракт ещё на один сезон, но в клубе поменялось руководство. Знаете, у каждого есть своя точка зрения – кому-то нравится игрок, а кому-то не нравится. Для меня самое главное – это получить удовольствие в конце. Да, мы делаем тяжёлую работу, но, в конце концов, нужно получать кайф, потому что мы занимается тем, что любим. Когда я принял, что у нового руководства «Спартака» есть другая позиция по иностранным игрокам, мы пообщались с агентом на эту тему. Решили, что пойдём дальше и будем искать новый клуб. Всё нормально. Это бизнес.

В НХЛ подобные вещи даже не замечаются – там происходят обмены, потому что у какого-то клуба забита платёжная ведомость или одной команде нужен праворукий нападающий, а другой нужен леворукий. И тогда случаются сделки. Такова хоккейная жизнь. И я очень рад, что уже через несколько дней мы договорились с «Сочи», значит, всё в порядке.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Какие ощущения остались от работы под руководством одного из самых титулованных российских тренеров Олега Знарка?

— Могу сказать, что это очень хороший тренер. Знаете, его сильной стороной является отличное чувство своих игроков. Он чувствует команду и делает такие маленькие изменения. А потом наступает следующая смена, и человек забивает гол. Такое происходило много раз. Я считаю, что у нас получился хороший сезон, но, видите, с точки зрения спонсоров мы не выполнили задачу, и произошла смена руководства.

— В личном общении с ним не вспоминали о победе Словакии над Россией на Олимпиаде в Пхёнчхане?

— Один раз мы пошутили на эту тему. Всё начал Андрей Зубарев, с которым мы вместе смотрели фото, где я оказался на скамейке сборной России. Это произошло в том же матче на Олимпиаде, в котором я гол забил. Мы посмеялись, а потом Знарок сказал: «А, так ты уже тогда хотел играть в моей команде». Я в ответ пошутил, что я единственный, кто победил Россию, ведь ваша сборная на той Олимпиаде проиграла только нам. И тогда он мне сказал: «Ладно, бери медаль, у нас есть золотая».

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«В России чувствую себя как дома»

— Удивлены, что ваш соотечественник голкипер Юлиус Гудачек не смог найти новый клуб в КХЛ?

— Юлиус провёл в «Спартаке» несколько лет, и там уже всё было налажено. И после этой смены руководства с ним не стали продлевать контракт. А у него беременная жена, которой через несколько дней рожать. И Юлиус решил остаться с семьёй. К тому же команда из нашего родного города пробилась в элитный дивизион чемпионата Словакии, и у него будут игры на высоком уровне. Поэтому сейчас он решил побыть дома, а уже потом искать что-то новое.

— В «Спартаке» у вас была такая чехословацкая бригада, ведь в команде также были Радил и Ганзл. Не скучаете по ним в «Сочи»?

— Лукаш и Робин – отличные ребята. И я думаю, что все парни, которые играли за «Спартак», чуть-чуть выучили чехословацкий. Я провёл в России несколько лет и уже чувствую себя здесь как дома. Знаю, что уже всё понимаю на русском языке и могу говорить. Но если в команде есть соотечественники, это всё равно приятно. Мы вчетвером были в «Спартаке», и было очень хорошо.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Сами же вы очень прилично разговариваете на русском языке – учили ещё в словацкой школе или уже в клубах КХЛ?

— По ходу выступления в КХЛ, потому что в школе моя группа уже не учила русский язык. Когда только начинал играть за «Слован», понемногу начал учить и что-то понимать. В «Куньлуне» были хорошие ребята, с которыми я общался на словацком. Кто хотел меня понять, тот понимал и помогал мне учить русский. Вот так потихонечку добавлял и добавлял. И сейчас более-менее могу говорить.

«Попасть на Олимпиаду — это не фэйр-плей»

— Смотрели матчи олимпийской квалификации, где ваша сборная сумела завоевать путёвку в Пекин?

— Смотрел. Жалко, что сам не смог принять участия в отборе. Там были две причины. Во-первых, у меня была вирусная инфекция, не коронавирус, а другая. А во-вторых, я не имел права играть, по протоколу. Я сделал весной операцию, чтобы восстановиться к предсезонной подготовке в составе «Сочи». И мы договорились со сборной: на этот раз ситуация сложилась таким образом, что я должен отказаться.

— Попадание на Олимпиаду является для вас одной из приоритетных целей на текущий сезон?

— Хм. Приоритетная цель для меня – это игра за «Сочи» и попадание в плей-офф. В прошлый раз, когда я был здесь, мы выступали в плей-офф. И вся команда хочет вернуть это чувство. А Олимпиада… Я не сыграл за сборную на квалификации по медицинским причинам. И с моей точки зрения, попасть на Олимпиаду – это не фэйр-плей.

— Я правильно понимаю, что вы не хотите отнимать место в составе у игрока, который вместе с командой завоевал путёвку на Игры?

— Да. Они вместе отобрались на турнир, и вытеснять кого-то из состава — это нечестно. Увидим, как всё произойдёт. У меня беременная жена, и где-то в декабре мы ожидаем прибавления в семействе. Я приму любое решение тренеров. Если не поеду на Олимпиаду – не обижусь. Останусь с маленьким ребёнком и ещё двумя детьми. С одним я не был три месяца, с другим – четыре. По хоккейным причинам. Да, если меня вызовут, то я поеду. Но если этого не произойдёт, значит, смогу больше времени уделить семье.

«Несколько лет назад в КХЛ были вау-команды, сейчас все более-менее на одном уровне»

— В этом сезоне в КХЛ вернулся ещё один ваш бывший клуб — «Адмирал». Ждёте поездки по Владивосток?

— Да, жду, ведь там были хорошие и красивые моменты. Буквально позавчера с Вихаревым мы пересматривали один момент – и он сказал мне: «Ностальгия». Всегда ждёшь возвращения в город, где уже играл. Но сейчас я нахожусь в «Сочи» и выкладываюсь на 100% для нашего города. А игра за «Адмирал» – это моя история, про которую нельзя забывать. Я провёл там хороший сезон, поэтому буду рад вернуться в город, но лететь туда – это, конечно, тяжело.

— С точки зрения хоккеиста, кому приходится сложнее с этими затяжными перелётами – «Адмиралу» или гостевым командам во Владивостоке?

— В начале сезона домашняя команда имеет преимущество в первом периоде, потому что мы понимали, как тяжело сопернику пришлось в полёте. Но уже в конце декабря, когда начинаешь считать, сколько километров уже налетали, преимущество переходит на другую сторону.

— Вы давно играете в КХЛ и застали здесь разные времена. На ваш взгляд, введение потолка зарплат действительно позитивно отразилось на конкуренции в лиге?

— Для болельщиков лучше, когда есть 10 команд, которые претендуют на Кубок Гагарина, чем одна-две. В конечном счёте выиграет только один, но весь сезон существует интерес к игре. На мой взгляд, если сравнить сегодняшнюю ситуацию с той, что была в лиге несколько лет назад, то тогда были команды внизу, были средние команды и вау-команды. И когда я играл за тот же «Слован», то мы понимали, что вот сейчас мы поедем в Питер или Казань и там нас ждут мощные СКА и «Ак Барс». А сейчас все играют более-менее на одном уровне. И это то, чего зрители хотят, потому что они понимают, что у их команды есть шанс на победу.

— В российском информационном поле давно обсуждается вопрос – нужно ли открывать зарплаты хоккеистов. Интересна ваша точка зрения как иностранного игрока, необходимо это делать или нет?

— Мне это вообще не мешает, потому что в Европе всё открыто и все знают даже банковские счета. Это помогает бороться с коррупцией. Если откроют зарплаты, значит, откроют. С другой стороны, есть элемент, как говорится, частной жизни. Вы же не знаете, сколько зарабатывает другой человек. Но в целом я даже не думаю об этом вопросе. Для таких решений есть руководство лиги.