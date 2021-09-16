Войнов забросил первую шайбу за московское «Динамо» во встрече с «Сибирью»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между новосибирской «Сибирью» и московским «Динамо». Счёт на 6-й минуте второго периода — 2:0 в пользу гостей.



На 22-й минуте встречи защитник «Динамо» Вячеслав Войнов забросил первую шайбу за бело-голубых. 31-летний хоккеист в ситуации «пять на четыре» роскошным броском с ходу от синей линии запустил шайбу в угол ворот Харри Сятери.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Первую шайбу в игре на последней минуте первого периода также в большинстве забросил форвард Станислав Галиев.



Напомним, Войнов подписал контракт с «Динамо» в мае сроком на два года. Он целиком пропустил сезон-2020/2021.