Войнов забросил первую шайбу за московское «Динамо» во встрече с «Сибирью»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между новосибирской «Сибирью» и московским «Динамо». Счёт на 6-й минуте второго периода — 2:0 в пользу гостей.
На 22-й минуте встречи защитник «Динамо» Вячеслав Войнов забросил первую шайбу за бело-голубых. 31-летний хоккеист в ситуации «пять на четыре» роскошным броском с ходу от синей линии запустил шайбу в угол ворот Харри Сятери.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Первую шайбу в игре на последней минуте первого периода также в большинстве забросил форвард Станислав Галиев.
Напомним, Войнов подписал контракт с «Динамо» в мае сроком на два года. Он целиком пропустил сезон-2020/2021.
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