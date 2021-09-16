ЦСКА отправил Рейдеборна в запас на дерби со «Спартаком», Григоренко — вне заявки

Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.



Место в воротах ЦСКА займёт Иван Федотов, Адам Рейдеборн остался в запасе. Также в составе отсутствуют Михаил Григоренко, Павел Карнаухов и Богдан Киселевич.



ЦСКА:



1-е звено: Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Валльмарк — Гуськов;

2-е звено: Сведберг — Гилмор, Мингачёв — Соркин — Попов;

3-е звено: Дальбек — Сергеев, Плотников — Панкратов — Окулов;

4-е звено: Луговяк, Юртайкин — Андронов — Сошников.



Спартак:



Данск (Красиков);



1-е звено: Вишневский — Никишин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;

2-е звено: Хед — Ержабек, Широков — Петтерссон — Талалуев;

3-е звено: Брынцев — Рылов, Авцин — Шашков — Дроздов;

4-е звено: Ручкин — Пономарёв, Солодухин — Квартальнов — Баранов.