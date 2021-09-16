ЦСКА отправил Рейдеборна в запас на дерби со «Спартаком», Григоренко — вне заявки

Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.
Место в воротах ЦСКА займёт Иван Федотов, Адам Рейдеборн остался в запасе. Также в составе отсутствуют Михаил Григоренко, Павел Карнаухов и Богдан Киселевич.
ЦСКА:
1-е звено: Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Валльмарк — Гуськов;
2-е звено: Сведберг — Гилмор, Мингачёв — Соркин — Попов;
3-е звено: Дальбек — Сергеев, Плотников — Панкратов — Окулов;
4-е звено: Луговяк, Юртайкин — Андронов — Сошников.
Спартак:
Данск (Красиков);
1-е звено: Вишневский — Никишин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;
2-е звено: Хед — Ержабек, Широков — Петтерссон — Талалуев;
3-е звено: Брынцев — Рылов, Авцин — Шашков — Дроздов;
4-е звено: Ручкин — Пономарёв, Солодухин — Квартальнов — Баранов.
- 16 сентября 2021
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