ЦСКА допустил роковую ошибку в селекции? Ставка на Рейдеборна может оказаться фатальной

В прошедшее межсезонье финалист минувшего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА заметным образом обновился. Понятное дело, что наиболее радикальные изменения произошли на тренерском мостике армейской команды, где легендарный в прошлом игрок Сергей Фёдоров сменил отправленного в отставку Игоря Никитина на посту главного тренера. И если 51-летнему Фёдорову ещё только предстоит доказать свой тренерский талант, то другой ход руководителей московских армейцев уже сейчас кажется большой ошибкой.

18 мая на пресс-конференции, посвящённой итогам прошедшего сезона, президент ЦСКА Игорь Есмантович объявил о решении клуба отказаться от услуг своего основного голкипера Ларса Юханссона. 34-летний вратарь играл за армейцев с 2017 года и никогда не давал большого повода усомниться в своём мастерстве. Сначала шведский вратарь выступал в качестве бэкапа Ильи Сорокина, а после его ухода в «Айлендерс» стал полноценным первым номером ЦСКА.

В минувшем сезоне Юханссон помог армейцам добраться до финала Кубка Гагарина, где его команда проиграла «Авангарду». В финальной серии Ларс провёл шесть матчей, в которых пропустил 11 шайб, то есть в его ворота забивалось меньше двух голов за игру. В последних двух матчах серии он пропустил три шайбы, тогда как полевые игроки армейцев не сподобились ни на одну заброшенную шайбу. И в принципе можно было бы разбирать действия Ларса в каждом отдельно пропущенном голе, если бы не одно «но» — в качестве аргументации отказа от услуг Юханссона президент ЦСКА привёл совсем не игровые причины.

«У Юханссона закончился контракт, и в связи с определёнными сложностями медицинского характера мы вместе с медицинским штабом приняли решение контракт ему не предлагать. Мы сделали выбор в пользу российских вратарей. Посмотрите, что у нас сейчас происходит на международной арене», — говорил Есмантович в середине мая.

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«Сложности медицинского характера» не позволили руководству ЦСКА принять решение о продолжении сотрудничества с вратарём. 34-летний вратарь в прошлой регулярке действительно провёл только 24 матча, пропустив первую часть сезона из-за травмы. Вполне возможно, врачи армейцев действительно были не уверены в состоянии здоровья голкипера. Но в этой ситуации ещё весной смущали два момента. Во-первых, в плей-офф Юханссон отыграл все игры от звонка до звонка, полностью выдержав кубковый марафон. А во-вторых, уже тогда было известно, что без работы в КХЛ голкипер не останется – новым клубом шведского вратаря стал СКА. Получается, врачи санкт-петербургского клуба не увидели на медосмотре Юханссона никаких серьёзных проблем, которые могли бы помешать ему играть в новом сезоне? Очевидно, что так оно и есть.

В том же своём выступлении босс московских армейцев анонсировал ставку на российских вратарей, но потом планы ЦСКА изменились. Россиянин Александр Шарыченков был обменян в «Салават Юлаев», а тандем с Иваном Федотовым образовал Адам Рейдеборн, которому не предложили нового контракта в «Ак Барсе». «К сожалению, немного изменилась позиция по комплектованию атакующей линии команды. Мы всё-таки рассчитывали на то, что Максим Шалунов и Максим Мамин примут наши предложения. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. И концепция оборонительного плана была пересмотрена в этом вопросе, и мы вернулись к позиции иностранного вратаря», — говорил впоследствии Есмантович, объясняя резкую смену вектора во вратарском вопросе.

29-летний Рейдеборн является квалифицированным вратарём, и его мастерство я не собираюсь ставить под сомнение. Но любой человек, пристально следивший за карьерой Адама на шведском уровне, всегда знал главную особенность этого вратаря. Ещё во времена его игры за «Юргорден» было понятно, что Рейдеборн является не самым стабильным голкипером. У него бывали большие срывы, после чего он выдавал серию отличных игр. В условиях, когда Адам был чётким первым номером своей команды, он мог себе позволить сорванные одну-две игры, после которых он проводил серию из трёх-четырёх ярких матчей. Так было и на чемпионате мира 2021 года, где Рейдеборн стал лучшим игроком в составе своей национальной команды. Это было неудивительно, ведь на мировом первенстве Адам был основным голкипером «Тре Крунур».

Однако в ЦСКА никто не гарантировал шведскому вратарю отсутствия конкуренции – и проблемы у Рейдеборна начались с первого же матча. Для начала 29-летний голкипер начисто провалил матч за Кубок Открытия с «Авангардом» (0:4), допустив две грубейшие ошибки. Спустя два дня Рейдеборн не лучшим образом действовал и в матче с рижским «Динамо» (3:2). Несмотря на победу, шведский вратарь был отправлен в запас на три матча, в течение которых Федотов пропустил всего три шайбы за 180 минут. Новый шанс проявить себя Рейдеборн получил в матче с «Барысом», но Адам снова провалился. Накануне он пропустил три шайбы за две минуты, став одним из главных виновников поражения армейцев. На данный момент его статистика в нынешнем сезоне описывается ёмким словом «катастрофа» — в среднем за игру он пропускает 3,7 шайбы при проценте отражённых бросков 83,6. И понятно, что в дальнейшем ему будет невероятно сложно на безальтернативной основе выиграть конкуренцию у Федотова, а значит, будет трудно и максимальным образом проявить себя в новом клубе.

Что касается его соотечественника, то Ларс демонстрирует диаметрально противоположную статистику в СКА. Две победы в двух матчах в стартовом составе и два удачных выхода на замену неудачно играющему в начале регулярки Самонову. В то самое время, когда Рейдеборн проваливал игру с «Барысом», Юханссон оформлял первый «сухарь» за санкт-петербургских армейцев в матче со «Спартаком». Самый же главный аспект заключается в том, что за время, проведённое в тандеме с Сорокиным, Юханссон уже прекрасно доказал, что для него роль в команде не является большой проблемой. Он может быть и первым номером, а может и удачно ловить свои шансы в роли бэкапа. И, несмотря на то что сезон только стартовал, решение ЦСКА самостоятельно отказаться от услуг опытного вратаря уже кажется большой ошибкой.