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Панарин — об уходе Бучневича: это было громом среди ясного неба, но в НХЛ так заведено

Панарин — об уходе Бучневича: это было громом среди ясного неба, но в НХЛ так заведено
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал уход из команды в «Сент-Луис Блюз» своего соотечественника Павла Бучневича.

«Я сам сталкивался с похожей ситуацией. Но для меня это было громом среди ясного неба. Я немного расстроен, Паша — хороший игрок, много плюсов команде давал. Но в НХЛ так заведено. Тут и добавить нечего. У клуба есть стратегия, план. Чего тут говорить, надо играть дальше», — сказал Панарин во время прямого эфира в «инстаграме» канала «Хоккей в курсе».

Напомним, Бучневич заключил четырёхлетний контракт с «Сент-Луисом». Хоккеист будет получать от $ 3,25 млн до $ 5,8 млн в год. Общая сумма контракта хоккеиста составит $ 23,2 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах за «Рейнджерс», в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+12».

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