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Шарыченков: переиграть Метсолу сложно. Он — один из сильнейших вратарей

Шарыченков: переиграть Метсолу сложно. Он — один из сильнейших вратарей
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (5:1).

«Несмотря на счёт, игра получилась не самой лёгкой. Соперник выжидал, прибавлял по ходу матча и достаточно раскрепощённо играл в атаке, создавая моменты.

Мы не стремимся к победе в регулярке, но ставим цель побеждать в каждом матче. Чем лучше мы играем, тем больше очков получим в сезоне, но все помним про плей-офф. Эйфории никакой нет, просто качественно выполняем свою работу.

Была договорённость о том, какой объём игр буду играть? Договорённостей не было никаких. Я знал, что будет хорошая конкуренция с Юхой Метсолой, потому что он — один из сильнейших вратарей. Эта конкуренция должна пойти нам на пользу, помогать команде добиваться самых высоких мест. Сколько дают, столько и играем. Чем больше выходим на лёд, тем больше удовольствия получаем.

Готов ментально переиграть Метсолу? Думаете, какая-то магия есть?! Согласен, переиграть его сложно. Мы стараемся и работаем, а задача тренеров — распределить наше игровое время. Нужно выкладываться на каждой тренировке и получать удовольствие от каждой проведённой игры. Сколько скажут, столько и будем играть. Тут нет никакой зависти, потому что мы работаем на благо команды. Всему своё время.

Все говорят, что Лямся привил психологию победителя? Чувствую, когда тренерскому штабу небезразлично, что происходит в команде. Соответственно, они могут нас взбодрить, похвалить. Наш тренерский штаб очень адекватный. Они хотят побеждать, как и все мы», — приводит слова Шарыченкова пресс-служба клуба.

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