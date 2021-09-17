Чинахов отметился заброшенной шайбой в матче лагеря новичков НХЛ «Коламбус» — «Торонто»

20-летний российский форвард системы «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отметился первой заброшенной шайбой в заокеанской карьере в неофициальном матче тренировочного лагеря НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ).

Чинахову удалось совершить впечатляющий сольный проход к воротам оппонента и нанести резкий кистевой бросок, поразив ворота «Торонто» в третьем периоде.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Стивена Эллиса.

Напомним, Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне.



Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).