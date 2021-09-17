Чебыкин — о 6 голах в шести матчах: фартит — с закрытыми глазами бросаю и залетает

Нападающий московского «Динамо» Николай Чебыкин прокомментировал победу во встрече с «Сибирью» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о своей голевой серии.



Очень непростой матч. Последняя игра на выезде. Главное, что выиграли. Всех с победой! Что случилось в третьем периоде? Не знаю. Может быть, расслабились, может, «Сибирь» добавила. У них всё полетело. Мы допустили глупые ошибки. Самое главное, что удержали победу.



Шесть шайб за шесть игр – серьёзный показатель? Везёт, да и всё. Никакого секрета. Стараюсь об этом не думать. Пока фартит – с закрытыми глазами бросаю и залетает", – приводит слова Чебыкина официальный сайт «Динамо».



В следующем матче, который пройдёт во вторник, 21 сентября, «Динамо» дома встретится с рижскими одноклубниками.