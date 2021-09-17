Сегодня, 17 сентября, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отмечает своё 36-летие.



Форвард является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также обладателем Кубка Стэнли 2018 года. Также в настоящий момент он занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории, забросив 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Каких целей добьётся Александр Овечкин до конца карьеры?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в июле было объявлено о подписании нового контракта между «Вашингтоном» и 35-летним россиянином сроком на пять лет. Овечкин заработает $ 47,5 млн, кэпхит — $ 9,5 млн в год.