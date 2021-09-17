Экс-защитник «Филадельфии» Густафссон присоединился к тренировочному лагерю «Айлендерс»

Шведский защитник Эрик Густафссон присоединился к «Нью-Йорк Айлендерс» в тренировочном лагере, сообщает в «Твиттере» хоккейный инсайдер Крис Джонстон.



После прохождения занятий с командой, руководство клуба примет решение о подписании контракта с 29-летним хоккеистом.



Густафссон прошедший сезон провёл в составе «Филадельфии», приняв участие в 24 матчах, в которых набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности "-2". Также он выступал за «Монреаль» после обмена, проведя пять игр, отличившись двумя результативными передачами при общей полезности "+1".



Всего на счету Густафссона 250 матчей в НХЛ, в которых он набрал 131 (29+102) балл при полезности "-4". Также он является победителем чемпионата мира 2018 года в составе сборной Швеции.