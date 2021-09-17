Экс-защитник «Филадельфии» Густафссон присоединился к тренировочному лагерю «Айлендерс»
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Шведский защитник Эрик Густафссон присоединился к «Нью-Йорк Айлендерс» в тренировочном лагере, сообщает в «Твиттере» хоккейный инсайдер Крис Джонстон.
После прохождения занятий с командой, руководство клуба примет решение о подписании контракта с 29-летним хоккеистом.
Густафссон прошедший сезон провёл в составе «Филадельфии», приняв участие в 24 матчах, в которых набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности "-2". Также он выступал за «Монреаль» после обмена, проведя пять игр, отличившись двумя результативными передачами при общей полезности "+1".
Всего на счету Густафссона 250 матчей в НХЛ, в которых он набрал 131 (29+102) балл при полезности "-4". Также он является победителем чемпионата мира 2018 года в составе сборной Швеции.
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