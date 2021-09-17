Тюркин: после того как Овечкин побьёт рекорд Гретцки, будем ждать его в «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин рассказал о поздравлении Александра Овечкина с днём рождения, а также о возможности возвращения игрока в родной клуб.



«С утра отправил ему сообщение на мобильный телефон. У нас разные часовые пояса, и когда он увидит поздравление, уверен, что ему будет приятно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Сашу за всё, что он делает для родного клуба. Хочется ему пожелать реализовать все свои жизненные и спортивные планы. Он – пример не только для динамовской молодёжи, но и для всех мальчишек, которые мечтают стать профессиональными спортсменами.



Сможет ли он побить рекорд Гретцки? Этому уникальному человеку всё под силу. Бесспорно, всё будет зависеть от самого Александра, Уверен, что он сможет реализовать весь свой потенциал в полном объёме. Ну а после того, как он побьёт рекорд, будем ждать его в «Динамо». Но также я болею за то, чтобы в коллекции медалей Овечкина появилась та самая. Вы понимаете, о чём я говорю», — сказал Тюркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.