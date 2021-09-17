«Он был похож на клык медведя». Хартли — о выбитом зубе защитника «Авангарда» Каски

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (3:1), а также прокомментировал эпизод с защитником Оливером Каски, которому нанесли сильный удар клюшкой по лицу.



«Все 60 минут мы замечательно отработали. Василий Демченко совершал ключевые спасения, две важные шайбы забросили в большинстве. Все очень старались. Награда нашла нас, ведь в прошлых матчах мы допустили ряд ошибок, они стоили нам побед. Сегодня была видна энергия, здорово катались.



У Оливера Каски есть порез, он настоящий воин, он вернулся на лёд! Хорошо, что ему не сломали челюсть или кость. Когда я зашёл в раздевалку, Оливеру заканчивали накладывать швы. Каски потерял один зуб, но он был больше похож на клык медведя, а не на зуб Оливера. По-моему, он потерял один зуб, не больше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.