«Он был похож на клык медведя». Хартли — о выбитом зубе защитника «Авангарда» Каски

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (3:1), а также прокомментировал эпизод с защитником Оливером Каски, которому нанесли сильный удар клюшкой по лицу.
«Все 60 минут мы замечательно отработали. Василий Демченко совершал ключевые спасения, две важные шайбы забросили в большинстве. Все очень старались. Награда нашла нас, ведь в прошлых матчах мы допустили ряд ошибок, они стоили нам побед. Сегодня была видна энергия, здорово катались.
У Оливера Каски есть порез, он настоящий воин, он вернулся на лёд! Хорошо, что ему не сломали челюсть или кость. Когда я зашёл в раздевалку, Оливеру заканчивали накладывать швы. Каски потерял один зуб, но он был больше похож на клык медведя, а не на зуб Оливера. По-моему, он потерял один зуб, не больше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
- 17 сентября 2021
-
19:55
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
18:51
-
18:26
-
18:14
-
17:58
-
17:49
-
17:15
-
16:24
-
16:10
-
15:47
-
15:43
-
15:26
-
15:01
-
14:47
-
14:23
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:43
-
11:25
-
10:56
-
10:39
-
10:30
-
10:09
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:04