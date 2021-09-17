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Московское «Динамо» объявило об изменении времени начала двух матчей клуба в КХЛ

Московское «Динамо» объявило об изменении времени начала двух матчей клуба в КХЛ
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Московское «Динамо» в официальном твиттер-канале объявило об изменении времени начала двух матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Гостевая встреча бело-голубых с ЦСКА 6 октября начнётся не в 19:30, а в 19.00 по московскому времени — в связи с организацией прямой трансляции, а домашняя встреча с «Витязем» 24 октября не в 17:00, а в 19:00 по причине загруженности стадиона.

Напомним, вчера, 16 сентября, московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Сибирью» со счётом 5:4 (1:0, 3:0, 1:4). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь». Для московского «Динамо» эта победа стала шестой кряду на старте нынешнего сезона КХЛ, что является новым клубным рекордом. Ранее бело-голубые никогда в истории лиги не выигрывали больше пяти матчей с начала регулярки. Подобное происходило дважды — в сезонах-2013/2014 и 2016/2017.

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