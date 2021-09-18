Марат Хуснутдинов: в СКА, думаю, лучшая система в России. Она помогает игрокам развиваться

Нападающий Марат Хуснутдинов прокомментировал свой переход в СКА из «Витязя» в 2019 году.
«В СКА, наверное, лучшая система в России. Она помогает игрокам развиваться. Переехать в Питер было правильным решением. Пример Василия Подколзина тогда сыграл свою роль? Разумеется. Мы с ним много говорили о том, как что устроено в СКА. На моё решение это тогда повлияло.
Понятно, что в СКА сумасшедшая конкуренция. Одна из самых больших в российском хоккее. Значит, нужно завоёвывать место в составе и доказывать каждый день. Не лучше ли развиваться там, где ты первый «парень на деревне»? Лучше выходить из зоны комфорта. Это полезнее для развития. Если тебе хорошо в деревне — отправляйся в город и старайся быть лучшим в городе.
Что конкретно такого в СКА, чего не мог бы получить в «Витязе» или другом клубе? Тренеры по развитию, тренеры по физической подготовке. О «Хоккейном городе» я вообще молчу. Думаю, все понимают, что аналогов ему в России нет», — цитирует Хуснутдинова официальный сайт КХЛ.
Напомним, 4 сентября СКА обыграл ярославский «Локомотив» в серии послематчевых буллитов (4:3 Б), а Марат Хуснутдинов забросил шайбу на 38-й минуте при счёте 2:2 и вывел армейцев вперёд. Этот гол стал для него первым в КХЛ.
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