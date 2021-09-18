Защитник «Салавата» Мухамадуллин рассказал, давит ли на клуб шестматчевая победная серия

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин прокомментировал шестиматчевую победную серию клуба в КХЛ.
«Всё время, что я находился здесь, была хорошая дружная команда что вне арены, что на льду. Сравнивать с прошлым сезоном не стану. Из года в год команда всё лучше. Все сплотились. По игре всё видно. Молодые игроки ощущают себя комфортно. Нет никаких разделений на молодых и взрослых. Со всеми общаемся наравне.
Долгое время не играл из-за травмы плеча? Проблем нет. Реабилитация прошла успешно. Сейчас плечо находится в оптимальном состоянии. Давит ли победная серия «Салавата» на команду? Почему это должно давить? Команда от матча к матчу готовится и спокойно идёт в своём темпе. Не зацикливаемся на победах и идём дальше», — цитирует Мухамадуллина «Бизнес Online».
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