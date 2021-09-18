Голдобин сравнял счёт в матче с «Амуром» после шикарного паса Карпова от борта

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» встречается с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Счёт к концу второго периода — 3:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 28-й минуте при счёте 2:1 в пользу хабаровчан нападающий Николай Голдобин заполучил шайбу в своей зоне и отдал передачу на Максима Карпова. Форвард переиграл хоккеиста «Амура» и, выбравшись из своей зону, вбросил шайбу в чужую — в сторону дальнего борта. Голдобин ускорился и успел на отскок. Россиянин вышел «один на один» с Патриком Бартошаком и переиграл голкипера.

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Ранее «Амур» забросил «Магнитке» две шайбы за 51 секунду.