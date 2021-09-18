Вячеслав Фетисов рассказал, при каком условии Гусев заиграет в «Торонто»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал переход Никиты Гусева в «Торонто Мэйпл Лифс». Россиянин подписал с клубом пробный контракт.
«Хотелось бы пожелать Гусеву, чтобы он закрепился в «Торонто». Никита — это тот самый игрок, которому нужен нормальный тренер: кто сможет понять, в чём его магия. Если в новом клубе будет как раз такой специалист, то он сможет подписать полноценный контракт. Да и всё у него будет хорошо.
Видимо, помимо возвращения в Россию у Никиты есть другие планы. Пускай попробует. Поймите, если он будет здорово играть там, то ничего не помешает ему выступить на Олимпиаде в составе сборной России. К тому же опыт его волшебных голов и передач наверняка пригодится национальной команде. Мы с вами знаем, что он очень необычный и неординарный игрок.
Нельзя утверждать, что это последний шанс для Никиты закрепиться в Северной Америке. С другой стороны, всё зависит от того, насколько он хочет испытывать судьбу. Конечно, Гусев изначально составил для себя планы, но, к сожалению, пока не все реализовались. Хочу пожелать Никите воплощения всего задуманного», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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