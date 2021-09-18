«Автомобилист» расторгнет контракт со Коваржем и сохранит права на него до конца сезона

«Автомобилист» расторгнет контракт с 33-летним голкипером Якубом Коваржем.
«В клубе принято решение расторгнуть контракт с вратарём Якубом Коваржем по обоюдному согласию сторон с закреплением прав до конца сезона за «Автомобилистом», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Коварж получил серьёзную травму и был помещён клубом в список травмированных игроков до конца сезона, из-за чего его контракт не попадал под потолок зарплат. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коварж принял участие в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6), отыграв в нём все 60 минут. В игре с «Салаватом» (2:4) место в воротах занимали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин.
Весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии. В марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон.
В прошедшем розыгрыше КХЛ Коварж провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 23 победы, отразив 92,4% бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл в пяти встречах, одержал одну победу.
- 18 сентября 2021
-
12:36
-
12:22
-
12:12
-
11:53
-
11:38
-
11:35
-
11:30
-
11:18
-
11:02
-
10:38
-
10:18
-
09:39
-
09:18
-
09:17
-
08:57
-
08:23
-
08:16
-
06:04
- 17 сентября 2021
-
23:40
-
23:17
-
22:53
-
22:23
-
21:56
-
21:34
-
21:18
-
20:52
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
18:51
-
18:26
-
18:14