Один из лучших легионеров КХЛ может завершить карьеру? У Якуба Коваржа серьёзные проблемы

На протяжении последних нескольких сезонов екатеринбургский «Автомобилист» является одним из самых обеспеченных клубов Континентальной хоккейной лиги. Уральцы обладают стабильно высоким бюджетом и не скупятся на выплаты заработных плат своим хоккеистам и тренерам. В межсезонье екатеринбуржцы провели серьёзную работу на трансферном рынке, завалив деньгами целый ряд иностранных хоккеистов, в число которых вошли нападающие Райан Спунер, Шейн Принс, Стефан Да Коста, а также защитник Джесси Блэкер. Не будем забывать и о том, что своё место в команде сохранил и главный тренер Билл Питерс, входящий в топ самых дорогих специалистов в лиге.

«На сезон-2021/22 наш бюджет составит примерно два миллиарда рублей. Бюджет на все три команды: «Автомобилист», «Горняк» и «Авто», — говорил директор клуба Максим Рябков. Несмотря на то, что данные о зарплатах игроков и платёжной ведомости клуба являются закрытой информацией в КХЛ, в сеть то и дело утекают эти данные. По сведениям издания «Спорт-экспресс», платёжка «Автомобилиста» на этот сезон на 31 мая составляла 913 млн рублей. С того момента уральский клуб покинул защитник Максим Березин, что позволило команде уложиться в потолок зарплат. Неудивительно, что с такой ведомостью руководство клуба ставило перед своей командой самые высокие задачи, а именно борьбу как минимум за выход в финал Кубка Гагарина.

Однако старт регулярного чемпионата обернулся для «Автомобилиста» откровенной катастрофой. Уже в первом матче сезона уральцы попали под каток магнитогорского «Металлурга». Одним из главных героев встречи стал новичок «Магнитки» Денис Зернов, оформивший дубль в дебютном матче за клуб. Хорошо себя проявили и другие новички команды Ильи Воробьёва. По шайбе забросили нападающие Анатолий Никонцев и Филипп Майе, а окончательный счёт установил шведский защитник Линус Хультстрём. «Автомобилист» получил чувствительный удар на домашнем льду, угодив под разгром в исполнении своего прямого конкурента по Восточной конференции.

Однако на этом проблемы «Автомобилиста» и не думали заканчиваться. В заявке команды на следующий матч чемпионата не оказалось основного вратаря Якуба Коваржа, и это сразу же обратило на себя внимание. 33-летний вратарь неудачным образом действовал в игре с «Металлургом», сумев отразить только 20 бросков из 26. Но учитывая любовь Коваржа к большой загрузке, вряд ли тренерский штаб «Автомобилиста» пошёл бы на вывод легионера из состава после одного неудачного матча. К тому же летом Якуб практически не играл, восстанавливаясь после травмы колена, испортившей ему предыдущий сезон. В этой связи логично было предоставить Коваржу максимальное количество игр на старте чемпионата, чтобы чешский вратарь набрал игровые кондиции.

Без Коваржа основным вратарём «Автомобилиста» оказался Дмитрий Шикин, удачно выглядевший во время предсезонной подготовки, в течение которой он даже сумел оформить несколько шат-аутов. Но игра с «Салаватом Юлаевом» для Дмитрия не сложилась. Российский вратарь парировал лишь 12 бросков из 16 и уступил место в воротах молодому Владимиру Галкину в середине встречи. 21-летний голкипер в оставшееся время встречи не пропустил, но уральцам от этого уже было ни холодно, ни жарко. Команда Питерса начала сезон с двух поражений подряд с общим счётом 4:10, обосновавшись на предпоследнем месте в Восточной конференции.

Обращать серьёзное внимание на турнирное положение команды после двух матчей чемпионата не было бы никакого смысла, если бы не одно «но». На следующий день из стана «Автомобилиста» донесли грустные новости. В середине дня просочилась информация, что у основного голкипера команды Коваржа выявлен рецидив его старой травмы. Весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии. Именно это повреждение стало причиной отсутствия Якуба в заявке на игру с «Салаватом». Более того, пошли разговоры, что серьёзные проблемы со здоровьем могут привести к завершению карьеры одного из лучших легионеров в истории лиги.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал информацию о будущем чешского голкипера. «Официальная информация такая, что вратарь Якуб Коварж помещён в список травмированных, он жалуется на своё состояние и самочувствие. Его дальнейшее будущее мы будем обсуждать с его стороной», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Спустя некоторое время стало известно, что в нынешнем сезоне Якуб уже точно не сможет вернуться на лёд. «Автомобилист» поместил голкипера в список травмированных до конца сезона. Теперь в платёжке команды освободилось 60 млн рублей, и уральский клуб сможет приступить к поиску иностранного вратаря на рынке свободных агентов. А может быть, «Автомобилист» рассмотрит и вариант с выкупом контракта одного из голкиперов, выступающих в европейском чемпионате. В любом случае уральцы вряд ли собираются продолжать сезон с тандемом вратарей Шикин – Галкин.

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Что же касается Коваржа, то Якуб выступал в КХЛ с 2013 года. После трёх сезонов в Екатеринбурге, в 2016 году из-за конфликта с главным тренером «Автомобилиста» Андреем Разиным, перешёл в череповецкую «Северсталь». Отыграв один сезон в «Северстали» вернулся в «Автомобилист». В январе 2019 года Якуб принял участие в матче всех звёзд КХЛ в составе дивизиона Харламова. Спустя несколько дней Коварж установил рекорд лиги по количеству побед (38 побед в 50 матчах) в одном сезоне для вратарей, продолжающий оставаться непобитым по настоящий момент времени. Действующий контракт Коваржа рассчитан до конца нынешнего сезона, который для голкипера уже завершён.

За карьеру в КХЛ голкипер провёл 436 матчей, в которых одержал 198 побед. По обоим показателям Якуб находится на четвёртом месте за всю историю лиги и на первом месте среди иностранных голкиперов. Также в его активе 45 матчей на ноль (пятое место в КХЛ и первое среди иностранцев). Несмотря на отсутствие командных побед, вне всяких сомнений, Коварж уже вписал своё имя в историю лиги, и будет очень жаль, если его карьера в России закончится на столь минорной ноте.