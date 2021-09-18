«Нефтехимик» нанёс «Витязю» шестое поражение подряд

Сегодня, 18 сентября, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал подольский «Витязь» и одержал победу со счётом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0).



На 17-й минуте «Витязь» открыл счёт в матче после гола Даниэля Одетта с передач Александра Яремчука и Виктора Антипина. На 23-й минуте Тимур Хафизов сравнял счёт после ассиста Рональда Кнота, а на 32-й Егор Попов вывел хозяев вперёд с передачи Данилы Попова.

На 36-й минуте Вячеслав Лещенко снова сделал счёт равным – ему ассистировал Виктор Антипин, на 47-й Марат Хайруллин забил третий гол «Нефтехимика», на 48-й отличился Алексей Пузанов с передач Анселя Галимова и Владислава Шутова, а на 51-й забросил Андрей Чивилёв.

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Таким образом, подольский клуб потерпел шестое поражение подряд. Ранее «Витязь» уступил «Сочи», «Спартаку», «Ак Барсу», «Автомобилисту» и «Торпедо». Четыре поражения из пяти состоялись в овертайме или после буллитов.