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«Нефтехимик» нанёс «Витязю» шестое поражение подряд

«Нефтехимик» нанёс «Витязю» шестое поражение подряд
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Сегодня, 18 сентября, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал подольский «Витязь» и одержал победу со счётом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0).

На 17-й минуте «Витязь» открыл счёт в матче после гола Даниэля Одетта с передач Александра Яремчука и Виктора Антипина. На 23-й минуте Тимур Хафизов сравнял счёт после ассиста Рональда Кнота, а на 32-й Егор Попов вывел хозяев вперёд с передачи Данилы Попова.

На 36-й минуте Вячеслав Лещенко снова сделал счёт равным – ему ассистировал Виктор Антипин, на 47-й Марат Хайруллин забил третий гол «Нефтехимика», на 48-й отличился Алексей Пузанов с передач Анселя Галимова и Владислава Шутова, а на 51-й забросил Андрей Чивилёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Одетт (Яремчук, Антипин) – 16:27' (5x5)   1:1 Хафизов (Кнот) – 22:29' (5x4)   2:1 Попов (Попов) – 31:46' (5x5)   2:2 Лещенко (Антипин) – 35:15' (5x4)   3:2 Хайруллин – 46:57' (5x4)   4:2 Пузанов (Галимов, Шутов) – 47:30' (5x5)   5:2 Чивилёв – 50:43' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, подольский клуб потерпел шестое поражение подряд. Ранее «Витязь» уступил «Сочи», «Спартаку», «Ак Барсу», «Автомобилисту» и «Торпедо». Четыре поражения из пяти состоялись в овертайме или после буллитов.

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