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Лисовец: отмечу игру вратаря «Динамо» Алексея Колосова. Он очень перспективный

Лисовец: отмечу игру вратаря «Динамо» Алексея Колосова. Он очень перспективный
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамо» Минск − хороший соперник, получилась очень непростая игра. Счёт говорит сам за себя. Играли строго, выполняли тренерскую установку от и до. Самое главное − забрали два очка. Большое количество наших удалений было связано с тем, что сейчас правила немножко изменились. Наверное, мы не до конца приспособились. Где-то нельзя обхватывать соперника, но самое главное, что боролись и выстояли в меньшинстве.

Лично мне сегодня нормально игралось, был обычный матч регулярки, который нужно было выигрывать и набирать очки. Отмечу игру вратаря «Динамо» Алексея Колосова. Он очень перспективный, молодой вратарь, который прогрессирует и старается. В будущем он сможет помочь сборной Белоруссии», – цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.

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