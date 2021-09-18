Колосов: своей игрой доволен, но хочется больше побед и меньше пропускать

Голкипер «Динамо» Алексей Колосов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1).



«Тяжёлая игра. Чуть-чуть не хватило для победы − не смогли забить. Нужно восстанавливаться и готовиться к следующим играм. Тренер говорил нам перед матчем, что нужно поддержать этот темп и навязать свою игру.



Знали, что «Салават» побежит, и нам надо было ответить им тем же. В том году успел уже прочувствовать на себе уровень игры в КХЛ, ментально и психологически я готов. Не думаю, не волнуюсь перед матчами, просто выхожу и делаю то, что умею. Своей игрой доволен, но хочется больше побед и меньше пропускать. Будем стараться это исправить», – цитирует Колосова официальный сайт КХЛ.