Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Колосов: своей игрой доволен, но хочется больше побед и меньше пропускать

Колосов: своей игрой доволен, но хочется больше побед и меньше пропускать
Комментарии

Голкипер «Динамо» Алексей Колосов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1).

«Тяжёлая игра. Чуть-чуть не хватило для победы − не смогли забить. Нужно восстанавливаться и готовиться к следующим играм. Тренер говорил нам перед матчем, что нужно поддержать этот темп и навязать свою игру.

Знали, что «Салават» побежит, и нам надо было ответить им тем же. В том году успел уже прочувствовать на себе уровень игры в КХЛ, ментально и психологически я готов. Не думаю, не волнуюсь перед матчами, просто выхожу и делаю то, что умею. Своей игрой доволен, но хочется больше побед и меньше пропускать. Будем стараться это исправить», – цитирует Колосова официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
Лисовец: отмечу игру вратаря «Динамо» Алексея Колосова. Он очень перспективный
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021