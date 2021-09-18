Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев: будем ставить молодых игроков в состав, как только появится возможность

Леонтьев: будем ставить молодых игроков в состав, как только появится возможность
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

«Хороший матч, рады победе, особенно после не совсем приятных игр. Порадовали болельщиков. Боевой матч, держал в напряжении до конца. Пятиминутное удаление было переломным моментом, до него у нас было некоторое игровое преимущество. Хотя во время этого удаления мы пропустили один гол, это нас не сломило. Мы гнули свою линию, продолжали играть в агрессивный и быстрый хоккей, переиграли соперника по броскам.

Парни молодцы, всех с победой, двигаемся дальше. Следующий соперник тоже будет непростой. Матчи бывают разные, но мы всегда стараемся играть в свой хоккей. Когда играешь против топовых команд, у них хоккеисты чуть выше по уровню. Сегодня соперник оказался нам по зубам.

Неудачный первый период? У нас были хорошие моменты. Конечно, «Витязь» забил хороший гол, Одетт классно сыграл на добивании. Будем ставить молодых игроков в состав, как только появится возможность. Надеюсь, что юные ребята сыграют в ближайших играх. У нас есть достойная молодёжь», – цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
«Нефтехимик» нанёс «Витязю» шестое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021