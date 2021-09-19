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Генменеджер «Сент-Луиса»: велика вероятность, что Тарасенко начнёт сезон с нами

Генменеджер «Сент-Луиса»: велика вероятность, что Тарасенко начнёт сезон с нами
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Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал ситуацию с возможным обменом форварда Владимира Тарасенко.

«Есть большая вероятность, что он начнёт сезон с нами. Мы с Влади говорили об этом. Он всё понимает. В плане обменов сейчас ситуация сложная. Потолок не растёт, а Влади много пропустил за последние несколько лет.

Он знает, что ему нужно будет вернуться и сыграть очень хорошо. Надеюсь, он будет играть так, что уже не захочет, чтобы его обменивали. И мы этого не захотим. Ему нужно провести хороший сезон. Он хочет играть ещё несколько лет, и для этого ему нужно сделать себя востребованным», – цитирует Армстронга STL Today.

Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл Кракен», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.

Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.

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