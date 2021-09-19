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И. Воробьёв: надеюсь, что провальный первый период с «Амуром» из-за разницы часовых поясов

И. Воробьёв: надеюсь, что провальный первый период с «Амуром» из-за разницы часовых поясов
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:2).

«Первый период проспали откровенно, потом уже вышли во всеоружии и смогли перевернуть игру. Переломный момент встречи – это настрой, с которым мы вышли на второй период: начали биться, кусаться, наложили пару отрезков на соперников, забили первый гол с пятака – мужской такой, рабочий.

Надеюсь, что такой первый период связан с разницей в часовых поясах.

Радует ли игра в большинстве? Главное, чтобы так дальше продолжалось. Понятное дело, что проценты мы смотрим по всем показателям. В принципе, все показатели смотрим, и статистика есть. Главное, чтобы большинство оставалось на таком уровне», – цитирует Воробьёва Allhockey.ru.

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